В Новосибирской области за год рождаются глухими до 20 детей

Руководитель сурдологического центра Новосибирской областной больницы Наталья Дайнатович успокоила — тугоухость и глухота не всегда связаны с наследственностью, на работу слухового анализатора могут влиять и другие причины.
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