Повезло! Заблудившийся в горах кладоискатель случайно нашел старинные сокровища

Недавно в Великобритании был найден клад бронзового века, включающий меч, топор и украшения. Джон Белгроув, металлоискатель, наткнулся на это сокровище, когда отделился от группы коллег во время охоты за сокровищами в Дорсете, графстве на юго-западе Англии, сообщает The Guardian.