Трамп предложил переселить беженцев из Газы в арабские сраны

Беженцы из Сектора Газа можно переселить в арабские страны на долговременной или кратковременной основе, как получится, им там будет спокойно, заявил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One, 25 января сообщает пресс-служба Белого дома.
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