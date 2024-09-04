Факты известные, но не грех их и напомнить. Вообще-то это факты известные, но в день визита нашего Верховного в Монголию, не грех их и напомнить: ***Кстати! Визит Верховного в Монголию приурочен к 85-й годовщине победы на реке Халхин-Гол:Именно за Халхин-Гол Г.