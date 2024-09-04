Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 213
    Мигранты  должны жить в резервациях ! За колючей проволокой! Выход - только на работу. По утвержденному маршруту. За ...Сургут: Воспитате...
  • Анатолий Анатольев
    Наказание позволяет быть ЖДУНАМ, а вот когда начнем на 0 умножать, то исчезнут! Я с предложением  Соловьевым согласен...Пора заканчивать ...
  • Alex Nемо
    Ну что тут скажешь, шведам исторически не везёт под Полтавой. Им бы историю учить получше...«Каша из фрагмент...

Экзотика со смыслом. Какие сигналы подаёт визит Владимира Путина в Монголию

Экзотика со смыслом. Какие сигналы подаёт визит Владимира Путина в Монголию

Факты известные, но не грех их и напомнить. Вообще-то  это   факты  известные,   но  в  день    визита   нашего   Верховного   в Монголию,  не  грех  их  и напомнить: ***Кстати!   Визит    Верховного   в  Монголию приурочен     к   85-й  годовщине   победы  на реке   Халхин-Гол:Именно   за  Халхин-Гол  Г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх