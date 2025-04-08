«Мёртвые души» по-украински: Украина финансирует… уже российские города?

Украинские СМИ, социальные сети и Телеграм-каналы активно обсуждают выступление депутата Верховной рады Анны Скороход, «внезапно» обнаружившей, что правительство расходует колоссальные бюджетные средства на сферу ЖКХ в городах и других населённых пунктах, давно находящихся в составе Российской Федерации.
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