«Мёртвые души» по-украински: Украина финансирует… уже российские города?

Украинские СМИ, социальные сети и Телеграм-каналы активно обсуждают выступление депутата Верховной рады Анны Скороход, «внезапно» обнаружившей, что правительство расходует колоссальные бюджетные средства на сферу ЖКХ в городах и других населённых пунктах, давно находящихся в составе Российской Федерации.