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Свежие комментарии

  • Одиссей Одиссеев
    Всё это было и раньше, только раньше, советская демагогия утверждала обратное, кто-то даже верил.С ПЕРВОМАЕМ!!!
  • Ирина Осипова
    Да уж, жизнь такая наступила, что многие огородиками озаботились.Праздник продолжа...
  • Ирина Осипова
    Это точно, увы, увы... Сейчас каждый под себя гребёт. Заработали старинные русские пословицы: "Моя хата с краю...", "...С ПЕРВОМАЕМ!!!

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