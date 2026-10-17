18 октября с 7:00 до 23:00 перекроют дублёр проспекта Гагарина у дома №29 в Нижнем Новгороде, а припаркованные в этой зоне автомобили эвакуируют; ограничение связано с концертом группы «КИНО» во Дворце спорта «Нагорный», который начнётся в 19:00.