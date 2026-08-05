Иран совершил две важные победы: США уперлись в свой потолок

США вплотную подошли к пределу своих военных возможностей в Иране, пишет Mashregh. Недостаточное количество войск, угроза колоссальных потерь и риск превратить конфликт в "отечественную войну" для иранцев делает невозможной наземную операцию и ставит под вопрос другие сценарии.
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