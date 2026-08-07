Психолог Полякова: человек может грызть ногти при попытке снять напряжение

Привычка грызть ногти — это не просто «дурная склонность», а своеобразный язык тела, которым человек сообщает о своём внутреннем состоянии, рассказала в беседе с RT психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова.
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