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ГТРК Татарстан

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Аварийные бригады из Татарстана продолжают помогать «Водоканалу» Лисичанска

Аварийные бригады из Татарстана продолжают помогать «Водоканалу» Лисичанска

Аварийные бригады из Татарстана продолжают помогать «Водоканалу» Лисичанска. После окончания отопительного сезона специалисты из республики приступили к восстановлению центрального городского водопровода.

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