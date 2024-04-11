Аварийные бригады из Татарстана продолжают помогать «Водоканалу» Лисичанска. После окончания отопительного сезона специалисты из республики приступили к восстановлению центрального городского водопровода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии