«Чужих детей не бывает!»: как общественники помогают семьям

Эта работа налажена совместно с правительством Петербурга На этой неделе во Дворце торжественной регистрации рождения «Малютка» прошло заседание общественного Совета по вопросам семьи и детства при администрации Центрального района.
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