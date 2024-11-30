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Петербургский дневник

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«Чужих детей не бывает!»: как общественники помогают семьям

«Чужих детей не бывает!»: как общественники помогают семьям

Эта работа налажена совместно с правительством Петербурга На этой неделе во Дворце торжественной регистрации рождения «Малютка» прошло заседание общественного Совета по вопросам семьи и детства при администрации Центрального района.

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