Фадеев отреагировал на слухи о поющей за Глюк’oZу Мизулиной

Слухи о том, что после перезапуска музыкального проекта Глюк’oZа за Наталью Чистякову-Ионову стала петь Глава лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, прокомментировал российский продюсер Максим Фадеев .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии