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Петербургский дневник

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Петербургские ученые разработали цифрового помощника для автоматизации химических исследований

Петербургские ученые разработали цифрового помощника для автоматизации химических исследований

Эта технология ускоряет и упрощает создание новых лекарств и материалов Ученые из петербургского Университета ИТМО создали цифрового помощника ChemCoScientist для автоматизации химических исследований и помощи ученым-химикам в решении рутинных задач, требующих много времени.

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