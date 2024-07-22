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Царьград

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Счета жителя Краснодара заблокировали из-за долгов его полного тёзки

Счета жителя Краснодара заблокировали из-за долгов его полного тёзки

Мужчина на протяжении нескольких лет отбивается от блокировок и арестов. Всё дело в ошибке в базе данных.

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