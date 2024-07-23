Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Законопроекты, предусматривающие продление действия на Украине военного положения и мобилизации, внесены в Верховную раду главой страны Владимиром Зеленским, следует из данных на сайте украинского парламента.
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