Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В США хотят заблокировать приложения с цифровым юанем в Apple и Google

В США хотят заблокировать приложения с цифровым юанем в Apple и Google

С такой инициативой выступили сенаторы-республиканцы, сообщил Reuters. Свой законопроект парламентарии аргументируют тем, что виртуальная валюта (e-CNY) позволит китайским властям отслеживать все транзакции американцев в режиме реального времени.

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