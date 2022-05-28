В США хотят заблокировать приложения с цифровым юанем в Apple и Google

С такой инициативой выступили сенаторы-республиканцы, сообщил Reuters. Свой законопроект парламентарии аргументируют тем, что виртуальная валюта (e-CNY) позволит китайским властям отслеживать все транзакции американцев в режиме реального времени.
С такой инициативой выступили сенаторы-республиканцы, сообщил Reuters. Свой законопроект парламентарии аргументируют тем, что виртуальная валюта (e-CNY) позволит китайским властям отслеживать все транзакции американцев в режиме реального времени.
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