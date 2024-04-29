Самыми популярными модами для Fallout 4 после выхода крупного обновления стали инструменты для его откатаДолгожданное обновление «следующего поколения» для ролевого шутера Fallout 4 принесло больше головной боли, нежели востребованных улучшений, поэтому игроки теперь стремятся откатить патч, в том числе неофициальными способами.