Самыми популярными модами для Fallout 4 после выхода крупного обновления стали инструменты для его откатаДолгожданное обновление «следующего поколения» для ролевого шутера Fallout 4 принесло больше головной боли, нежели востребованных улучшений, поэтому игроки теперь стремятся откатить патч, в том числе неофициальными способами.
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