Чемодан с декоративными крысами обнаружили у подъезда в Москве

В Москве у подъезда жилого дома обнаружили чемодан, в котором находились 25 декоративных крыс. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщило Московское сообщество спасения декоративных крыс на странице в соцсети «ВКонтакте».
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