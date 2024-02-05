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Чемодан с декоративными крысами обнаружили у подъезда в Москве

Чемодан с декоративными крысами обнаружили у подъезда в Москве

В Москве у подъезда жилого дома обнаружили чемодан, в котором находились 25 декоративных крыс. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщило Московское сообщество спасения декоративных крыс на странице в соцсети «ВКонтакте».

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