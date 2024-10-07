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Caviar показала патриотический iPhone 16 Pro ко дню рождения Владимира Путина

Caviar показала патриотический iPhone 16 Pro ко дню рождения Владимира Путина

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила патриотический комплект для сторонников президента РФ Владимира Путина из iPhone 16 Pro, посвященный 72-му дню рождения президента, и футляр со встроенным дисплеем, демонстрирующим видео-поздравление с самыми яркими цитатами Путина.

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