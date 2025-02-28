❗️"Мы либо закончим эту войну либо дадим им биться и посмотрим, что произойдет", — Трамп ❗️Прекращения огня в Украине можно добиться прямо сейчас, — Трамп.
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❗️"Мы либо закончим эту войну либо дадим им биться и посмотрим, что произойдет", — Трамп ❗️Прекращения огня в Украине можно добиться прямо сейчас, — Трамп.
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