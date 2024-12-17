«Не в форме и пьет»: ведущая Первого канала Андреева из бани унизила Волочкову

Ведущая Первого канала неожиданно ополчилась на балерину. Телеведущая Екатерина Андреева, известная своей работой на Первом канале, сделала резкое замечание в адрес российской балерины Анастасии Волочковой.
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