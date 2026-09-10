Ключевая ставка: ЦБ на распутье — аналитики ждут паузы

Банк России в ближайшую пятницу примет решение по ключевой ставке. Консенсус рынка склоняется к тому, что регулятор выберет паузу.
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