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Ключевая ставка: ЦБ на распутье — аналитики ждут паузы

Ключевая ставка: ЦБ на распутье — аналитики ждут паузы

Банк России в ближайшую пятницу примет решение по ключевой ставке. Консенсус рынка склоняется к тому, что регулятор выберет паузу.

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