Елена Острякова. В России массово раздавали гражданство мигрантам из Средней Азии, тогда как жителям Донбасса приходилось преодолевать большие проблемы.
Незаконно получившие гражданство мигранты отказываются участвовать в СВО
Комментарии
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Виктор Судьенков
Гражданство раздавали с расчётом, что все они будут голосовать за Путина
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25 мин.
Михаил Васильев
Дать срок, как уклонистам по законам РФ, семью и родичей сразу депортировать, а его после отсидки напрямую в кишлак.
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14 мин.
Владимир Соколов
не за тем покупали гражданство, давали взятку что бы еще и умереть на войне))😂
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12 мин.
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