БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    не за тем покупали гражданство, давали взятку что бы еще и умереть на войне))😂Незаконно получив...
  • Михаил Васильев
    Дать срок, как уклонистам по законам РФ, семью и родичей сразу депортировать, а его после отсидки напрямую в кишлак.Незаконно получив...
  • Sergey
    уже второй месяц мусолят, что выслали бабу с двумя детьми! надо наградить того кто совершил этот героический поступок!Лед тронулся: в Н...

Незаконно получившие гражданство мигранты отказываются участвовать в СВО

Незаконно получившие гражданство мигранты отказываются участвовать в СВО

Елена Острякова.   В России массово раздавали гражданство мигрантам из Средней Азии, тогда как жителям Донбасса приходилось преодолевать большие проблемы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Судьенков
Гражданство раздавали с расчётом, что все они будут голосовать  за Путина
Ответить
25 мин.
Михаил Васильев
Дать срок, как уклонистам по законам РФ, семью и родичей сразу депортировать, а его после отсидки напрямую в кишлак.
Ответить
14 мин.
Владимир Соколов
не за тем покупали гражданство, давали взятку что бы еще и умереть на войне))😂
Ответить
12 мин.

Картина дня

наверх