В ВХ оценили заход ВС России в тыл ВСУ через газопровод

«Военная хроника» оценила заход российских бойцов в тыл украинских боевиков через газопровод. «Операция «Труба» почти наверняка будет изучаться как пример страшного, нечеловеческого риска ради выполнения боевой задачи.
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