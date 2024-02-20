Постпред Ирана при ООН Иравани отверг обвинения США в поставках оружия хуситам

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани отверг обвинения Соединенных Штатов Америки, в соответствии с которыми Тегеран якобы имеет отношение к поставкам оружия йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии