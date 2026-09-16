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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фисенко о драке в ночном клубе: «Проходит мужичок – бам по плечу. Начинается газ. Попал ему нормально. В «Адмирале» говорят: «Знаешь, кому хлопнул?» Руководитель комитета по спорту»

Бывший нападающий « Адмирала » Михаил Фисенко поделился историей о конфликте в ночном клубе Владивостока.

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