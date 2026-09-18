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Царьград

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Прозоров заявил о двоевластии в Киеве из-за действий НАБУ и САП

Прозоров заявил о двоевластии в Киеве из-за действий НАБУ и САП

Василий Прозоров в интервью "Вести" заявил о двоевластии в Украине. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура укрепили свои позиции, что угрожает окружению Зеленского.

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