«Вырезали и пришили в колено»: Лера Кудрявцева поделилась жуткими фото после операции

Для восстановления повреждённой области пришлось использовать титановые шурупы. Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась своими переживаниями и деталями сложной травмы, которую она получила во время репетиции на одном из телешоу.
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