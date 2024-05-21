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Кошка-шпион и взрыв Луны: тайные планы холодной войны

Кошка-шпион и взрыв Луны: тайные планы холодной войны

В время гонки холодной войны страны не выбирали средств. Американское и советское правительство запустили несколько на самом деле странных экспериментов, некоторые из которых вполне достойны именоваться безумными.

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