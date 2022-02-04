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«Чикаго» проведет интервью с Чиарелли. Клуб ищет нового генменеджера, в консультативный совет входят Ольчик, Госса и Шарп

«Чикаго» проведет интервью с вице-президентом «Сент-Луиса» по хоккейным операциям Питером Чиарелли, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

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