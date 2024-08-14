Asus выпустит специальную видеокарту , посвящённую Warhammer 40,000: Space Marine 2 Скоро вы ...

Asus выпустит специальную видеокарту , посвящённую Warhammer 40,000: Space Marine 2Скоро вы сможете заполучить в свои руки потрясающее коллекционное издание видеокарты AMD Radeon RX 7000 в стиле Ультрамарина, разработанную Asus в честь предстоящего выпуска Warhammer 40,000: Space Marine 2.
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