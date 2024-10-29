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Лайшев о том, нужно ли собственное шоу Валиевой: «Свое шоу – это не всегда хорошо»

– Стоит ли Валиевой подумать о собственном шоу, как у Загитовой? В Татарстане об этом уже заговорили.

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