9 странных симптомов, которые, по словам кардиологов, никогда не следует игнорировать Если мужчина средних лет начинает хвататься за грудь, обильно потеть и хватать ртом воздух, все понимают, что у него, вероятно, сердечный приступ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии