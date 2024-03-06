В культурном центре «Строгино» пройдут бесплатные мастер-классы

9 марта культурный центр «Строгино» приглашает всех желающих на бесплатные мастер-классы. «Мы подготовили увлекательные активности, которые позволят вам окунуться в атмосферу вдохновения – в нашем уютном творческом пространстве каждый найдет занятие по душе», – рассказали организаторы.
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