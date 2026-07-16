Специалист Бурлова: нейросети угрожают сотрудникам с повторяемыми задачами

При внедрении искусственного интеллекта по удар попадут не отдельные профессии, а позиции с повторяемыми задачами и четкими критериями проверки, где вклад специалиста сводится в основном к однотипным действиям.
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