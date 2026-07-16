Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 755 подписчиков

Специалист Бурлова: нейросети угрожают сотрудникам с повторяемыми задачами

Специалист Бурлова: нейросети угрожают сотрудникам с повторяемыми задачами

При внедрении искусственного интеллекта по удар попадут не отдельные профессии, а позиции с повторяемыми задачами и четкими критериями проверки, где вклад специалиста сводится в основном к однотипным действиям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии