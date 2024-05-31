В Минфине РФ назвали локомотив развития российской экономики

Минфин РФ считает, что криптоиндустрия станет локомотивом развития экономики. Об этом заявил заместитель главы ведомства Иван Чебесков на IV отраслевом форуме в сфере технологий блокчейн и криптоиндустрии Kazan Cryptoforum 2024.
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