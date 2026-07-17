AliExpress: россияне стали чаще выбирать наушники с шумоподавлением

Во втором квартале 2026 года в России вырос спрос на беспроводные наушники с активным шумоподавлением и поддержкой аудио высокого разрешения По итогам второго квартала 2026 года россияне стали чаще выбирать наушники с активным шумоподавлением и поддержкой аудио высокого разрешения.
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