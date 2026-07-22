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Руководитель «Рейсинг Буллз» о сотрудничестве с «Ред Булл»: «Зак Браун борется с этим не очень красиво, говорит совершенную ложь»

Руководитель « Рейсинг Буллз » Алан Пермейн заверил, что взаимодействие с «Ред Булл» проходит исключительно в рамках правил, и отреагировал на претензии исполнительного директора « Макларена » Зака Брауна .

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