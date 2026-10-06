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Аэропорты Москвы 6 октября открыты или закрыты, обстановка на утро

Аэропорты Москвы 6 октября открыты или закрыты, обстановка на утро

Закрыты аэропорты Москвы или открыты на 6 сентября – вопрос, возникший на фоне ограничений, вводимых в связи с ночной массированной атакой беспилотников.

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