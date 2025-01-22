Мексиканские страсти: комедия "Василий" выходит на большие экраны

Русская душа и мексиканские страсти сплелись воедино в новом отечественном фильме. Уже завтра на большие экраны выходит приключенческая комедия "Василий", главным героям которого предстоит узнать друг друга с иной стороны, а еще - решить множество проблем, в том числе на съемочной площадке.