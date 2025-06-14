БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Кира стармер дохрена унитазов в хохляцких сортиров облизал вот и понесло идиота.🤣🤣🤣🤣🤣О конфискации рос...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Теперь все никакого мира только капитуляция на условиях России с возвратом всех русских земель и русского города Киев...О конфискации рос...
  • Валерий
    Волчары в овечьей шкуре !!!С приходом нового...

Китайская МБР «Дунфэн-5»

Китайская МБР «Дунфэн-5»

Ракеты DF-5 первых модификаций. Для транспортировки изделия разделены на ступени На вооружении ракетных войск Народно-освободительной армии Китая состоят межконтинентальные баллистические ракеты нескольких типов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх