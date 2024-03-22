Dodge Viper RT-10 превратили в багги

Американский инженер превращает Dodge Viper RT-10 1999 года выпуска во внедорожник. Мэтт Браун превратил свой 25-летний Dodge Viper RT-10 в полноценный внедорожник, который намного превосходит свои возможности серийного масл-кара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии