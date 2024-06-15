Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич покидает свой пост. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем канале, «в связи с переходом на новую работу в Москве».
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Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич покидает свой пост. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем канале, «в связи с переходом на новую работу в Москве».