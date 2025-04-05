На парковке торгового центра в Махачкале произошла перестрелка

Погиб один человек.фото: t.me/gumvdsoПерестрелка произошла в подземном паркинге торгового центра в Махачкале между владельцем ТЦ и арендаторами, один человек погиб, еще двое доставлены в больницую Об этом 5 апреля говорится в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Дагестану.