Байден перепутал Конституцию США с Декларацией независимости

Президент США Джо Байден перепутал начало Конституции с Декларацией независимости. «Мы, народ», — так начинается наша Конституция…» — сказал он на мероприятии в Пенсильвании, однако вскоре понял свою ошибку и уточнил, что это слова из Декларации.