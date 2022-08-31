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Байден перепутал Конституцию США с Декларацией независимости

Байден перепутал Конституцию США с Декларацией независимости

Президент США Джо Байден перепутал начало Конституции с Декларацией независимости. «Мы, народ», — так начинается наша Конституция…» — сказал он на мероприятии в Пенсильвании, однако вскоре понял свою ошибку и уточнил, что это слова из Декларации.

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