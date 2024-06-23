Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась до 396 тыс. гектар

В Якутии сохраняется пожароопасная обстановка — площадь возгораний увеличились до 396 тыс. гектар, 23 июня пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Андрея Коноплева.
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