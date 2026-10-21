Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП на правобережье Красноярска. Авария произошла днем 18 октября на улице Семафорной, сообщает ГУ МВД по региону.
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