С 26 октября на отдельных участках федеральных трасс начнет действовать зимний скоростной режим. Ограничения затронут М4 «Дон» в Воронежской области и М11 «Нева» на направлении от Солнечногорска до Санкт-Петербурга.
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