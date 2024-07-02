Как выполнить квест Банни (Bunny) в The First Descendant Выполняя персональное задание Б...

Как выполнить квест Банни (Bunny) в The First DescendantВыполняя персональное задание Банни (Bunny) в игре The First Descendant, по которому вам нужно найти дневник где-то в “Пустошах”, вы можете столкнуться с проблемой из-за непонятного описания, где же конкретно этот дневник искать.
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