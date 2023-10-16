Орловский депутат Рыбаков потребовал уволить главу Департамента строительства Субботина

Председатель комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета Виталий Рыбаков потребовал от замглавы губернатора Владимира Ивановского уволить руководителя Департамента строительства Алексея Субботина «за системный срыв реализации национальных проектов в регионе».
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